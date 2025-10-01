Unser Einstiegskurs, den wir im Express-Service vom 22. September für ITM Power ISIN: GB00B0130H42 genannt hatten, wurde zwar überschritten, aber der Trade hat bisher nicht funktioniert. Die Aktie war bis auf 0,95 Euro nach oben gekommen, aber danach ging es wieder bis auf etwa 0,81 Euro nach unten. Seit drei Tagen bewegt sich Kurs über der 100-Tage-Linie seitwärts und das könnte auf den nächsten Angriff der Bullen hinweisen. Auch wenn dieser Trade ...

