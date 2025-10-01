Mit einem Tagesgewinn von rund 12 Prozent am Dienstag hat DroneShield ISIN: AU000000DRO2 ein neues Rekordhoch geschafft. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 2,895 Euro, das Tageshoch hat man 1 Cent unter der 3-Euro-Marke gesehen. Die DroneShield-Aktie ist nach einer Korrektur seit Februar wieder im Aufwärtstrend und hat seitdem rund 700 Prozent zugelegt. DroneShield ist übrigens ein spekulativer RuMaS-Favorit 2025, und hat denjenigen, die unseren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS