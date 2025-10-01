EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Personalie

AUTO1 Group ernennt Christian Wallentin zum Chief Financial Officer



01.10.2025 / 07:30 CET/CEST

AUTO1 Group ernennt Christian Wallentin zum Chief Financial Officer Berlin, 1. Oktober 2025 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gibt die Ernennung von Christian Wallentin zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der AUTO1 Group zum 1. Januar 2026 bekannt. Wallentin folgt auf Markus Boser, der Ende 2025 nach zehn Jahren bei der AUTO1 Group von seiner Rolle als CFO zurücktreten wird. Christian Wallentin wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsmitglied bei der AUTO1 Group. Er startet am 1. Oktober 2025 für eine gemeinsame Übergangsphase mit Markus Boser bis zum Jahresende. Wallentin ist ein erfahrener Manager mit mehr als 20 Jahren Expertise im Bank- und Finanzwesen. Zuletzt war er stellvertretender Chief Executive Officer und Chief Financial Officer bei Hoist Finance, einem Finanzdienstleister, der sich auf den Aufkauf und die Verwaltung von Non-Performing-Loans spezialisiert hat. Dort verantwortete Wallentin das Transformationsprogramm und leitete die Finanzabteilung. Hakan Koç, Vorsitzender des Aufsichtsrats der AUTO1 Group: "Wir freuen uns, mit Christian Wallentin einen erfahrenen Finanzexperten und starke Führungspersönlichkeit für die Position des CFO gewonnen zu haben und heißen ihn bei AUTO1 Group willkommen. Wir danken Markus für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit. Er hat maßgeblich zum finanziellen Erfolg der AUTO1 Group beigetragen und wir wünschen ihm alles Gute." Christian Bertermann, CEO der AUTO1 Group: "Ich heiße Christian Wallentin im Vorstand willkommen. Ich freue mich darauf, das Wachstum von AUTO1 gemeinsam voranzutreiben und auf die Expertise, die Christian in unser Führungsteam bringt. Im Namen des gesamten AUTO1 Group-Teams möchte ich Markus für seinen Einsatz und seine Führung in den letzten zehn Jahren danken. Er hat maßgeblich zu unserem Wachstum beigetragen und ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute." Christian Wallentin: "Ich freue mich, dem Vorstand der AUTO1 Group beizutreten und Anfang nächsten Jahres die Rolle des CFO zu übernehmen. Ich sehe enormes Potenzial im europäischen Gebrauchtwagenwagmarket und freue mich gemeinsam mit unserem motivierten Team auf den vielversprechenden Weg, der noch vor uns liegt." Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Ich bin dankbar, dass ich in den letzten zehn Jahren Teil der beeindruckenden Entwicklung der AUTO1 Group war - von unseren frühen Tagen als Start-up bis hin zum börsennotierten Unternehmen. Gemeinsam haben wir ein finanziell starkes Unternehmen aufgebaut und den Grundstein für langfristig profitables Wachstum gelegt. Ich möchte Christian, Hakan, dem Aufsichtsrat, unseren Kunden, Partnern, Investoren und dem gesamten AUTO1 Group-Team für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die Zusammenarbeit während meiner Zeit hier danken." Vor seiner Tätigkeit bei Hoist Finance hatte Christian Wallentin leitende Positionen bei Nordea inne, unter anderem als Head of Group Corporate Development sowie eine Entsendung zu Luminor als CFO und Head of Operations. Bei Nordea leitete er die Fusion der baltischen Aktivitäten von Nordea und DNB zur Gründung von Luminor, einer Bank mit Vermögenswerten von 15 Mrd. EUR und 3.000 Mitarbeitenden. Zuvor war Wallentin im Private Equity bei Permira und im Investment Banking bei Goldman Sachs tätig. Er hat einen Masterabschluss in Economics and Business Administration der Stockholm School of Economics in Schweden sowie einen CEMS Master in International Management von ESADE. Markus Boser hat die gesamte Finanzorganisation der AUTO1 Group aufgebaut und war für alle Finanzaktivitäten der Gruppe, einschließlich des Börsengangs im Februar 2021, verantwortlich. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero and AUTO1.com . Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2024 europaweit 6.300 Mitarbeitende, verkaufte 2024 690.000 Fahrzeuge und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com . Investor Relations Kontakte Philip Reicherstorfer Group Treasurer Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Maria Shevtsova Head of Investor Relations Tel: +49 (0)170 556 9259 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com



