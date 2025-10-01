EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenzusammenschluss

Mutares stärkt erneut ihre Position im Verteidigungsbereich: Portfoliounternehmen Magirus unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH Magirus erweitert Produktangebot im Markt für Verteidigungs- und Sicherheitsfahrzeuge

Führender österreichischer Spezialist für maßgeschneiderte Spezialfahrzeuge für Offroad-, Sicherheits- und Verteidigungszwecke

Strategische Add-on-Akquisition für Magirus zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry

Abschluss voraussichtlich im vierten Quartal 2025 München, 1. Oktober 2025 - Magirus, ein hundertprozentiges Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ), hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH unterzeichnet, eines österreichischen Unternehmens, das sich auf die Konstruktion, Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderten Fahrzeugen für Offroad-, Polizei-, Militär- und paramilitärische Anwendungen spezialisiert hat und zur Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH gehört. Die Transaktion stärkt das Mutares-Portfoliounternehmen Magirus als Ergänzung im Segment Infrastructure & Special Industry weiter. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen für das vierte Quartal 2025 erwartet. Achleitner wurde 1932 gegründet und ist ein etablierter österreichischer Hersteller mit Sitz in Radfeld, Tirol. Achleitner Fahrzeugbau konzentriert sich auf maßgeschneiderte Fahrzeugkarosserien, Umbauten und fortschrittliche Allradtechnologie für Spezialfahrzeuge und beschäftigt über 120 hochqualifizierte Mitarbeitende. Das Unternehmen ist bekannt für seine hohen Qualitätsstandards, seine starke technische Kompetenz und seine langjährigen Partnerschaften mit OEMs. Das Produktportfolio umfasst gepanzerte Fahrzeuge für Sicherheit und Verteidigung sowie Allrad- und Nutzfahrzeuge für schwieriges Gelände. Die Übernahme der Fahrzeugbau-Sparte von Achleitner passt strategisch hervorragend zum Portfolio der Magirus-Gruppe. Durch die Kombination der bewährten Expertise von Achleitner im Bereich Spezialfahrzeuge für Verteidigung und Sicherheit mit der etablierten Führungsposition von Magirus bei Lösungen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst kann die Gruppe ein breiteres Spektrum an einsatzkritischen Fahrzeugen anbieten. Diese Transaktion wird Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen, die internationale Marktdurchdringung beschleunigen sowie die Skalierung und Rentabilität des Segments Infrastructure & Special Industry steigern. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Ähnlich wie bei der Übernahme von Steyr Motors erwirbt Mutares mit Achleitner erneut ein Juwel der österreichischen Verteidigungsindustrie. Dieser Schritt erweitert unser Verteidigungsportfolio weiter und stärkt unser Engagement im Bereich der inneren Sicherheit und der Verteidigung des Staatsgebiets im Bündnisfall. Gleichzeitig stärken wir unsere Präsenz im Spezialfahrzeugmarkt, indem wir das herausragende technische Know-how, die starken Kundenbeziehungen und die nachgewiesene Innovationskraft von Achleitner nutzen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz unseres Landes und unseres Territoriums." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

