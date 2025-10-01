Die US-Regierung hat am Dienstag eine Vereinbarung mit dem Pharmakonzern Pfizer über günstigere Arzneimittel bekanntgegeben. Laut Trump werden Medikamente von Pfizer künftig zu reduzierten Preisen im staatlichen Gesundheitsprogramm Medicaid angeboten. Die Aktie von Pfizer reagierte am Dienstag mit einem deutlichen Kurssprung. Auch andere Pharmaaktien konnten profitieren.Das Weiße Haus hat am Dienstag den Start einer Direktvertriebs-Website namens TrumpRx angekündigt, über die Pfizer vier seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
