Strabag-Aktien stiegen am Dienstag 0,91 Prozent und belegten einen guten fünften Platz im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 77,60 Euro, das Tageshoch hat man mit 77,80 Euro gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 96 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn von 104,15 Prozent noch besser ab. Der Bereich um 75,00 Euro hat der Aktie seit Juni Halt gegeben, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.