Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares stärkt erneut ihre Position im Verteidigungsbereich: Portfoliounternehmen Magirus unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH- Magirus erweitert Produktangebot im Markt für Verteidigungs- und Sicherheitsfahrzeuge - Führender österreichischer Spezialist für maßgeschneiderte Spezialfahrzeuge für Offroad-, Sicherheits- und Verteidigungszwecke - Strategische Add-on-Akquisition für Magirus zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry - Abschluss voraussichtlich im vierten Quartal 2025
Magirus, ein hundertprozentiges Portfoliounternehmen der Mutares SE & ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH