Zürich - Morgen, am 2. Oktober 2025, findet der Zurich Release Summit 2025 von ServiceNow im The Circle am Flughafen Zürich statt. Mehr als 500 Teilnehmer werden erwartet, um sich über die neuesten Innovationen der ServiceNow-KI-Plattform zu informieren und zu erfahren, wie KI-Agenten und Multi-Agent-KI Geschäftsprozesse vereinfachen, Ergebnisse skalieren und die digitale Transformation in Unternehmen vorantreiben. Cathy Mauzaize, President - EMEA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab