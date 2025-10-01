Berlin - Die SPD will Altkanzler Olaf Scholz für seine Parteimitgliedschaft ehren, die sich an diesem Mittwoch zum 50. Mal jährt.



"Die Feierlichkeiten im Rahmen der Verleihung werden traditionell vom Ortsverein ausgerichtet", sagte ein SPD-Sprecher auf Nachfrage des "Stern". "Beim Jubiläum von Olaf Scholz ist es dem Ortsverein sehr wichtig, diese Tradition fortzuführen und dem Jubilar für seine langjährige Mitgliedschaft in der SPD eine Urkunde der beiden Parteivorsitzenden und die Anstecknadel zu überreichen."



Wie der Rahmen für die Ehrung genau aussieht, wird nun in Scholz' SPD-Ortsverein Potsdam Mitte/Nord abgestimmt. Dort soll Scholz' Jubiläum in der Ortsvereinssitzung am Mittwoch besprochen werden, sagte Sören Drobniewski, Ansprechpartner für die Unterbezirke Potsdam und Havelland, dem "Stern". In vielen Ortsvereinen sei es üblich, die Mitgliederehrung im Rahmen der jährlichen Weihnachtsfeier abzuhalten. Aktuell sei dafür der 12. Dezember vorgesehen.





