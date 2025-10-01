München (ots) -Es läuft bei Joyn. Das dritte Quartal 2025 ist das beste dritte Quartal in der Geschichte des Superstreamers. Sowohl die Zahl der Nutzer:innen als auch die Watchtime wachsen im Vergleich zum dritten Quartal 2024. Die sieben linearen Sender - SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, Sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku - wachsen in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer im dritten Quartal um satte +1,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 20,7 Prozent Marktanteil.Joyn. Die Nutzung steigt um 45 ProzentJoyn glänzt mit dem besten dritten Quartal aller Zeiten: Die Nutzung steigt um satte 45 Prozent bei der Watchtime, bei den Nutzer:innen verzeichnet Joyn ein Wachstum um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Stark laufen insbesondere die Joyn-Realitys "The Power" und "Good Luck Guys", der SAT.1-Hit "Villa der Versuchung", die SAT.1-Serie "Die Spreewaldklinik" und das NCIS-Franchise.SAT.1. Starkes Wachstum in der Prime TimeSAT.1 wächst um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum dritten Quartal 2024 und kommt auf gute 5,7 Prozent Marktanteil in seiner Senderzielgruppe (Zuschauer 14-59 Jahre). Besonders erfolgreich: die Prime Time. Mit einem Mix aus Fußball, der neuen Reality-Show "Villa der Versuchung", der Factual-Reihe "Der SAT.1 Check" und Shows wie "Das große Backen" und "Das 1% Quiz" legt der Sender in der Prime (20:15 bis 23:15 Uhr) um satte 1,2 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent zu - im August lag SAT.1 in der Prime Time erstmals seit 34 Jahren vor RTL.ProSieben. "TV total" räumt abProSieben beschließt das dritte Quartal mit 6,1 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Zuschauer 14-49 Jahre) und damit auf Vorjahresniveau. ProSieben freut sich mit "TV total" und Sebastian Pufpaff über den besten Seasonauftakt seit vier Jahren. Joko & Klaas gewinnen deutsche Fernsehpreise und mit ESGQ die Zuschauer. Heidi Klum feiert das "HeidiFest" und sorgt für höchste mediale Aufmerksamkeit.Kabel Eins. True-Crime-Programme stärken den FreitagBestwerte in der Prime Time bei Kabel Eins: Die neue True-Crime-Strecke macht den Freitagabend so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr. Der Sender schließt das Quartal mit 4,1 Prozent in seiner Senderzielgruppe (Zuschauer 14-59 Jahre) ab.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 01.10.2025 (vorläufig gewichtet); Joyn: internal Data (30.09.2025)Pressekontakt:Christoph KörferVice President Entertainment Content CommunicationsSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 175 1815275email: christoph.koerfer@seven.oneEva GradlCvD Communications Joynphone: +49 (0) 151 44165054email: eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6128996