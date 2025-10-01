Das Unternehmen erweitert sein Portfolio um eine 50 Jahre alte, noch wenig erkundete Seltenerdmetallentdeckung, die in der Vergangenheit bedeutende hochgradige Bohrabschnitte geliefert hat

Highlights

- Das Unternehmen hat sich vielversprechende Mineralrechte für Seltenerdmetalle ("REE") in wichtigen, noch wenig erkundeten Gebieten des Karbonatitkomplexes Elk Creek in Nebraska, USA, gesichert (das "Projekt Rift").

- Zwei Zielgebiete mit bekannter REE-Mineralisierung erworben (East Zone und West Zone).

- Das Projekt umfasst mehrere historische Bohrungen, die gut mit REE mineralisiert sind. Zu den Highlights zählen:

155,5 Meter ("m") mit 2,70 % TREO[i], einschließlich 54,9 m mit 3,30 % TREO (EC-93).

236,2 m mit 2,10 % TREO, einschließlich 68,2 m mit 3,32 % TREO (NEC11-004).

- Das Projektgebiet Rift von Apex (ca. 2.784 Acres) stellt nun die größte Position im Karbonatitkomplex Elk Creek dar (NioCorp Developments Ltd. hält mit ca. 1.397 Acres die andere beherrschende Position in diesem Bezirk).

- Nebraska, USA, gilt als günstige Jurisdiktion für die Entwicklung, da privater Landbesitz einen vereinfachten Genehmigungsprozess ermöglicht.

- Das Unternehmen setzt die Zusammenstellung historisch verfügbarer Daten fort und plant aktiv ein erstes Explorationsprogramm für das vierte Quartal 2025, einschließlich Bohrungen.

Vancouver, British Columbia - 1. Oktober 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) ("Apex" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Entwicklung kritischer und strategischer Metalle konzentriert, freut sich, ein Update bezüglich des Erwerbs bestimmter Mineralrechte innerhalb des Karbonatitkomplexes Elk Creek im Südosten von Nebraska, USA, bereitzustellen (siehe Abbildung 1 und Pressemitteilung vom 3. September 2025).

Das Projekt Rift umfasst Explorationsrechte und Kaufoptionen für ca. 2.784 Acres (ca. 1.127 ha), die östlich und westlich an NioCorp Developments Ltd. innerhalb des Karbonatitkomplexes Elk Creek angrenzen. Aufgrund umfangreicher historischer Explorationsdaten wird das Konzessionsgebiet des Unternehmens als sehr vielversprechend für eine Mineralisierung mit Seltenerdmetallen (REE) angesehen.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, merkt an: "Diese Akquisition positioniert Apex an der Spitze der Exploration und Erschließung kritischer Mineralien in den USA, insbesondere im Bereich der Seltenerdmetalle, die für fortschrittliche Technologien, erneuerbare Energien und die nationale Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung sind. Das Gebiet Elk Creek ist seit langem für sein geologisches Potenzial bekannt, und wir sind bestrebt, die Exploration in diesen noch wenig erforschten Gebieten voranzutreiben, um ihr volles Potenzial an Seltenerdmetallen auszuschöpfen. In Verbindung mit einer günstigen Jurisdiktion und der Explorationskompetenz von Dahrouge Geological, das bereits mehrere weltweit bedeutende Entdeckungen kritischer Metalle vorweisen kann, ist das Unternehmen für weitere Entdeckungen bestens gerüstet."

Abbildung 1: Lage des Karbonatitkomplexes Elk Creek mit ausgezeichneter Infrastruktur

Der Karbonatit Elk Creek, ein vor über 50 Jahren identifizierter Seltenmetallkomplex, beherbergt neben anderen kritischen Mineralien wie Niob ein erhebliches Potenzial für Seltenerdmetalle. Während das Gebiet außerhalb des Projekts für kritische Minerale Elk Creek von NioCorp Developments Ltd. (NASDAQ: NB - Marktkapitalisierung ca. 600 Mio. US-Dollar, Stand: 25. September 2025) in den letzten Jahrzehnten weitgehend unerforscht geblieben ist, umfasst das erworbene Projekt Rift Gebiete mit dokumentierten hochgradigen REE-Abschnitten aus historischen Bohrungen. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Projekts gehören:

- Von den rund 106 Bohrungen, die Molycorp vor 1986 niedergebracht hat, wurden mindestens 19 Bohrungen im Bereich des Projekts Rift des Unternehmens niedergebracht.

- Highlights (siehe Abbildung 2):

155,5 m mit 2,70 % TREO (Bohrung EC-93), beginnend in einer Tiefe von 149,4 m einschließlich 54,9 m mit 3,30 % TREO.

236,19 m mit 2,10 % TREO (NEC11-004). einschließlich 68,2 m mit 3,32 % TREO.



Abbildung 2: Querschnittsansicht von NEC11-004 und EC-93 mit mächtigeren Abschnitten (rot) und höhergradigen Abschnitten (violett) in einem Gebiet, das für eine Erweiterung weit offenbleibt.

Laut Quantum Rare Earth Developments Corp. News, 19.09.2011

"Die Bohrung (NEC11-004) stieß auf eine REE-Mineralisierung innerhalb stark alterierter Karbonatite und damit in Zusammenhang stehender alkalischer Gesteine. Der größere Abstand zur historischen Bohrung EC-93 bestätigt das Potenzial für eine beträchtliche Lagerstätte. Darüber hinaus wird das Potenzial für die Entdeckung eines hochgradigen Kerns durch 10 einzelne Analyseergebnisse von mehr als 4,0 Prozent TREO (durchschnittliche Probenlänge von 1,37 Metern) innerhalb der 68,18 Meter mächtigen hochgradigen REE-Zone unterstrichen."

Die historische Exploration des Karbonatits Elk Creek umfasste etwa 106 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 46.797 m, die von Molycorp zwischen 1973 und 1986 im gesamten Karbonatitkomplex Elk Creek niedergebracht wurden, wobei mindestens 19 innerhalb der Grenzen des aktuellen Projekts Rift niedergebracht wurden. Im Jahr 2011 brachte Quantum Rare Earth Developments Corp. fünf weitere Bohrungen nieder, wobei sich zwei Bohrungen auf die REE-Mineralisierung außerhalb der Nioblagerstätte im Zentrum konzentrierten, die derzeit von NioCorp Developments Ltd. entwickelt wird.

Zu den wichtigsten Punkten der erworbenen Claims gehört die historische Bohrung EC-93, die einen bedeutenden Abschnitt von 155,5 Metern mit einem Gehalt von insgesamt 2,70 % Seltenerdmetalloxide (TREO) ab einer Tiefe von 149,4 Metern durchteuft hat. Innerhalb dieser Zone wurden höhergradige Teilabschnitte gefunden, darunter 18,3 Meter mit 3,94 % TREO und ein Spitzenwert von 3,0 Metern mit 5,37 % TREO. Die Mineralisierung in EC-93 ist in einer Baryt-Beforsit-Lithologie beherbergt, wobei Seltenerdmetalle hauptsächlich als Monazit und Bastnäsit in radialen Flecken, Aggregaten und in gangartigen Strukturen vorkommen. Das umliegende Gebiet weist ähnliche Karbonatit-Intrusionen in präkambrisches granitisches und metamorphes Grundgebirge auf, die von etwa 190 bis 200 Meter mächtigen Sedimenten aus dem Pennsylvanium bedeckt sind und keine Ausbisse an der Oberfläche aufweisen. Dieser Rahmen deutet auf ein starkes Potenzial für Ausläufer der REE-Mineralisierung über die Kernbereiche hinaus hin, die in der Vergangenheit für Niob anvisiert wurden, und bietet Möglichkeiten für neue Entdeckungen durch moderne geophysikalische Verfahren und Bohrtechniken.

Weitere Details zur Geologie und REE-Mineralisierung auf dem Projekt Rift werden in kommenden Pressemitteilungen bekannt gegeben.

Das Management weist darauf hin, dass Entdeckungen in benachbarten Konzessionsgebieten (z. B. NioCorp Developments Ltd.) nicht unbedingt auf das Vorhandensein einer Mineralisierung auf dem Projekt Rift hindeuten. Die Bohrung EC-93 wurde ursprünglich zwischen 1984 und 1986 von Molycorp niedergebracht und im Jahr 2010 von Quantum Rare Earth Developments Corp. erneut analysiert. Die hier vorgestellten Ergebnisse von EC-93 stammen aus der erneuten Analyse im Jahr 2010.

Förderung der Unabhängigkeit der USA im Bereich Seltenerdmetalle

Dieser Schritt steht im Einklang mit den steigenden Investitionen der USA in die heimische REE-Produktion. Zu den jüngsten Entwicklungen zählen die Beteiligung des Verteidigungsministeriums in Höhe von 400 Millionen US-Dollar an der Mine Mountain Pass von MP Materials und der mehrjährige Liefervertrag von Apple mit demselben Produzenten im Wert von 500 Millionen US-Dollar. Laut Mineral Commodity Summaries 2025 des U.S. Geological Survey sind die USA nach wie vor zu 100 % von Importen für mehrere kritische Mineralien, darunter Seltenerdmetalle, abhängig, wobei der inländische Verbrauch im Jahr 2024 bei etwa 8.800 Tonnen Seltenerdmetalloxidäquivalent liegen wird. Der Einstieg des Unternehmens in das Gebiet Elk Creek unterstützt die Bemühungen zur Diversifizierung und Sicherung der nordamerikanischen REE-Versorgung angesichts der Anfälligkeit der globalen Lieferketten, einschließlich der jüngsten Verlängerung der Produktionsquoten für importierte Konzentrate durch China.

Das Unternehmen ist dabei, alle historischen Informationen für gezielte Bohrungen in den kommenden Monaten zu modellieren, um die historischen REE-Fundstellen zu bestätigen und zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf dem Gebiet EC-93 und möglichen Erweiterungen liegt. Weitere Updates werden im Laufe der Exploration bereitgestellt.

Qualifizierte Person und historische Ergebnisse

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo., Senior Geologist bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. und einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person für die Offenlegung von Mineralprojekten, geprüft und genehmigt. Er hat den Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt und geprüft.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse gelten als historisch. Eine "qualifizierte Person" hat im Namen von Apex Critical Metals Corp. keine ausreichenden Arbeiten oder Datenüberprüfungen durchgeführt, um diese Ergebnisse gemäß NI 43-101 zu validieren. Das Unternehmen betrachtet die historischen Ergebnisse als relevant für die Zielsetzung, da sie auf das Potenzial des Projektgebiets Rift hinweisen. Sie sollten jedoch nicht für andere Zwecke herangezogen werden, bis das Unternehmen weitere Datenüberprüfungen und eigene Bohrungen durchgeführt hat, deren Durchführung das Unternehmen in den kommenden Monaten plant.

Referenzen

Molycorp, Inc. (1973-1986). Elk Creek Carbonatite Exploration Drill Program Reports. Interne Unternehmensunterlagen, archiviert beim Nebraska Geological Survey, Lincoln, Nebraska, USA. Daigle, P., P.Geo. (2012).; NI 43-101 Elk Creek NB Project, Nebraska, USA - Aktualisierung der Ressourcenschätzung, erstellt für Quantum Rare Earth Developments Corp. von Tetra Tech Wardrop, 23. April 2012.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich dem Erwerb und der Erschließung von Konzessionsgebieten widmet, die Karbonatite und alkalische Gesteine mit Potenzial für wirtschaftliche Konzentrationen von Seltenerdmetall- (REE), Niob-, Gold- und Kupfermineralisierungen beherbergen. Das Konzessionsgebiet Cap von Apex, das sich 85 Kilometer nordöstlich von Prince George (B.C.) befindet, erstreckt sich über 25 Quadratkilometer und beherbergt einen vor Kurzem identifizierten vielversprechenden Niobtrend von 1,8 Kilometer Länge. Das Karbonatitprojekt Bianco des Unternehmens erstreckt sich über 3.735 Hektar und deckt einen großen Karbonatitkomplex in einem Gebiet im Nordwesten Ontarios ab, das für das Vorkommen bedeutender Niobmineralisierungen bekannt ist. Das Projekt Lac Le Moyne erstreckt sich über rund 4.025 Hektar, wenige Kilometer nordwestlich des Karbonatikomplexes Eldor von Commerce Resources Corp. in Quebec (Kanada).

Karbonatite sind extrem seltene Gesteinsarten und weltweit sind ungefähr 600 Vorkommen bekannt. In ihnen lagern Seltenerdmetall- ("REE")-Minerale, Niob, Tantal und Phosphat ebenso wie Kupfer und Gold. Karbonatite beherbergen die größten und ertragreichsten Nioblagerstätten der Welt, darunter Araxa und Catalão in Brasilien und Niobec in Quebec. Darüber hinaus sind sie die Hauptquelle für REE, wie etwa in Mountain Pass in Kalifornien, Mount Weld in Australien und Bayan Obo in China. Sie sind auch eine wichtige Quelle für Phosphat (Apatit) wie bei Cargill in Ontario, während in der Mine Palabora in Südafrika Kupfer, Nickel, Gold, Magnetit und Vermiculit aus Karbonatit gefördert werden. Aus anderen Karbonatiten konnten bekanntermaßen Gold, Eisen, Zirkonium, Fluorit und andere Industrieminerale produziert werden.

Durch den Erwerb einer Vielzahl von Karbonatitprojekten beabsichtigt Apex, potenzielle hochwertige Möglichkeiten zu prüfen, um die wachsende globale Nachfrage nach Spezialmetallen in verschiedenen Branchen zu bedienen. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com. Um sich in den kostenlosen Newsverteiler einzutragen, besuchen Sie bitte https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ oder folgen Sie uns auf https://x.com/Apexcritical, Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemeldung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind und Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft einschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen (ohne Einschränkung) Aussagen in Bezug auf die Beteiligung an den von der Gesellschaft erworbenen potenziellen Vermögenswerten in den USA (wie oben näher beschrieben), einschließlich des Potenzials für zusätzliche Akquisitionen und des Potenzials für Explorationsaktivitäten auf diesen Vermögenswerten, das Seltenerdmetallpotenzial der Vermögenswerte in den USA, das Potenzial für eine Fortsetzung oder Intensivierung künftiger politischer und wirtschaftlicher Trends, die für die Aussichten des Unternehmens günstig sind, sowie die Absicht des Unternehmens, hochwertige Möglichkeiten für Spezialmetalle auf seinen Grundstücken weiter zu untersuchen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium, und es wurden bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert; wir sind möglicherweise nicht in der Lage, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Gesamtmenge an Seltenerdmetalloxiden, einschließlich der Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3, und Y2O3.

