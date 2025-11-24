- Anhand dieser einzigartigen Gelegenheit kann die Erarbeitung von Mineralisierungsmodellen, die Ermittlung von Bohrzielen sowie der Ausbau einer Wissensgrundlage zu Umfang und Gehalt forciert werden

Vancouver, B.C - 24. November 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC, FWB: KL9, OTCQB: APXCF) ("Apex" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung und Erschließung von kritischen und strategischen Metallvorkommen befasst, freut sich, bekannt zu geben, dass es ein umfassendes Programm in die Wege geleitet hat, in dessen Rahmen die historischen Bohrkerne aus dem Seltenerdmetallprojekt Rift unweit von Elk Creek (Nebraska, USA) erneut beprobt und protokolliert werden sollen.

Die historischen Bohrprogramme wurden in den 1970er- und 1980er-Jahren von Molycorp Inc. durchgeführt, und ein erheblicher Teil der Bohrkerne und Probenmaterialien wurde aufbewahrt und steht für eine Analyse anhand moderner Verfahren zur Verfügung.

Das Unternehmen hat die Firma Dahrouge Geological Consulting Ltd. mit der Überwachung des Programms betraut. Dahrouge hat bereits in den Jahren 2010/2011 ähnliche Verifizierungs- und Neuauswertungsarbeiten für Quantum Rare Earth Developments Corp. durchgeführt, die den ersten modernen NI 43-101-konformen technischen Berichten für den Bezirk Elk Creek zugrunde lagen. Die Arbeiten von Apex im Jahr 2025 werden die erneute Protokollierung von Bohrlöchern und die Auswahl von Proben für die Multielementanalyse umfassen. Alle Proben werden von https://actlabs.com/ unter Verwendung moderner Fusion-ICP-MS-, ICP-OES- und XRF-Verfahren analysiert. Die ersten Ergebnisse werden für das erste Quartal 2026 erwartet.

Sean Charland, CEO von Apex, erklärt: "Wir sind der Conservation and Survey Division der School of Natural Resources der University of Nebraska-Lincoln dankbar dafür, dass sie die Erhaltung des historischen Materials von Molycorp sichergestellt hat. Der Zugang zu diesem Material ist eine enorme Ressource, von der wir profitieren können sollten, und unser erneutes Protokollierungs- und Probenahmeprogramm im Jahr 2025 bei Rift wird eine moderne analytische Grundlage schaffen, um ein Verständnis des Umfangs- und des Gehaltspotenzials des Systems zu erlangen."

Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden die laufende geologische Auswertung und Modellierung des Karbonatitsystems bei Rift durch Apex fördern, in dem eine bedeutende Seltenerdmetall- ("REE") und Niobmineralisierung lagert. Das Projekt Rift erstreckt sich über eine Reihe von Karbonatiten und damit verbundenen Intrusivgesteinen, die Teil des größeren Bezirks Elk Creek sind - einer Region, die für Vorkommen hochgradiger REE- und Niobmineralisierungen in der Tiefe bekannt ist.

Im Zuge der historischen Bohrungen von Molycorp wurden mehrere Zonen mit REE- und niobführendem Karbonatit innerhalb der Grenzen des aktuellen Grundbesitzes von Apex im Bezirk Elk Creek ermittelt; diese Ergebnisse gehen jedoch der Einführung der Vorschrift NI 43-101 voraus und entsprechen daher nicht den aktuellen Offenlegungsstandards. Apex behandelt die historischen Ergebnisse oder Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo., Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Die in diesem Dokument erörterten Ergebnisse haben historischen Charakter. Ein qualifizierter Sachverständiger von Apex Critical Metals Corp. hat keine ausreichenden Arbeiten oder Datenüberprüfungen durchgeführt, um diese historischen Ergebnisse in Übereinstimmung mit NI 43-101 zu validieren. Daher sollten die Ergebnisse nicht als verlässlich angesehen werden, bis das Unternehmen eigene Probenahmen, Bohrungen und moderne Analysen durchgeführt hat.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Elk Creek Carbonatite Complex im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitte von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Carbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com. Um sich in den kostenlosen Newsverteiler einzutragen, besuchen Sie bitte https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ oder folgen Sie uns auf https://x.com/Apexcritical, Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind und Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft einschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen (ohne Einschränkung) Aussagen in Bezug auf die erneute Protokollierung und Beprobung bestimmter historischer Bohrkerne und den erwarteten Zeitpunkt des Erhalts der Ergebnisse dieser Aktivitäten, den möglichen Nutzen einer erneuten Analyse der historischen Bohrkerne und Aussagen über die höffigen Projekte des Unternehmens in Kanada und den USA, wie oben genauer beschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, und bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert wurden; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

