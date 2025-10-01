Das globale Sportunternehmen PUMA hat seine Partnerschaft mit HYROX, der World Series of Fitness Racing, vorzeitig erneuert und verlängert. In dieser Saison werden weltweit mehr als 1,3 Millionen Teilnehmende erwartet. Bis 2030 wird PUMA HYROX mit offizieller Sportbekleidung ausstatten, darunter Schuhe mit der branchenführenden NITRO-Technologie, und exklusiver Presenting-Partner der HYROX-Weltmeisterschaften werden. PUMA hat außerdem drei weitere Elite-Athlet*innen von HYROX als Markenbotschafter unter Vertrag genommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251001445391/de/

PUMA announces early renewal of its long-term partnership with leading fitness sport HYROX The World Series of Fitness Racing

HYROX, das durch die Kombination von Laufen und Funktionstraining als rasanten Wettkampf einen wichtigen Trend in der Branche erfolgreich aufgegriffen hat, ist die weltweit am schnellsten wachsende Fitnesssportart. PUMA hat das große Potenzial dieses Sports früh erkannt und arbeitet seit dem ersten Rennen in Hamburg im Jahr 2017 mit HYROX zusammen, bevor es 2023 zum globalen Partner wurde. Seitdem nutzt PUMA die Partnerschaft als erfolgreiche Plattform, um die Markenbekanntheit bei den vielen begeisterten Teilnehmenden des Sports zu steigern und bietet Leistungsprodukte an, die auf die Bedürfnisse der Athlet*innen zugeschnitten sind.

"HYROX ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, für uns als Sportmarke eine strategisch wichtige Partnerschaft und ein großartiges Schaufenster für unsere innovativen Performance-Produkte, beispielsweise unsere Kombination aus NITRO-Technologie und dem branchenführenden PUMAGRIP", sagt Arthur Hoeld, CEO von PUMA. "Unsere Produkte haben bewiesen, dass sie die unterschiedlichen Anforderungen von Athlet*innen in dieser sehr vielseitigen Sportart unterstützen und ihnen helfen, großartige Ergebnisse zu erzielen. Wir sind sehr erfreut durch das großartige Feedback, das wir von Athlet*innen und Partner*innen erhalten haben und das uns hilft, uns als Sportmarke noch stärker zu positionieren."

Anfang dieses Jahres stellte PUMA seine erste Performance-Kollektion für HYROX vor, die sowohl Bekleidung als auch Schuhe umfasst. Das Unternehmen wird dieses Angebot in den kommenden Jahren weiter ausbauen und seine erfolgreichen PUMA x HYROX-Kollektionen um weitere Produktinnovationen und sportlerorientierte Geschichten ergänzen, während sich die Partnerschaft bis 2030 weiterentwickelt.

Im Rahmen der Ankündigung am 1. Oktober beim ersten großen Turnier der Saison in Hamburg gab PUMA auch eine spannende Erweiterung seines Kaders an HYROX-Spitzensportler*innen bekannt.

Zu den neuesten HYROX-Botschafter*innen von PUMA gehören der Weltrekordhalter im Herren-Doppel, Jake Williamson, die Weltrekordhalterin im Damen-Profi-Doppel und schnellste Frau Australiens, Joanna Wietrzyk, sowie Hidde Weersma. Der niederländische Athlet gewann 2024 die Weltmeisterschaften der Männer im Alter von 25 bis 29 Jahren und ist Kraft- und Konditionstrainer des NOCNSF der Organisation, die für die Teilnahme niederländischer Athlet*innen an den Olympischen und Paralympischen Spielen verantwortlich ist.

Die Neuzugänge gehören nun zu einem Team von mehr als 60 PUMA-Athlet*innen in dieser Sportart, darunter die kürzlich gekrönte HYROX-Weltmeisterin 2025 Linda Meier, die HYROX-Weltmeisterin 2024 Megan Jacoby und der dreifache HYROX-Weltmeister und Weltrekordhalter bei den Männern, Hunter McIntyre.

Richard Teyssier, Vice President Brand and Marketing bei PUMA, erklärt: "Die Fortsetzung dieser Partnerschaft für die nächsten fünf Jahre unterstreicht das Engagement von PUMA für das Wachstum des Fitness-Rennsports und bietet die richtige Plattform, um unsere Markenbekanntheit innerhalb der HYROX-Community und darüber hinaus zu steigern. Außerdem unterstreicht die Aufnahme dieser herausragenden Athlet*innen in unser globales Team unser Engagement, die nächste Generation von Fitness-Talenten zu fördern und die Herzen der HYROX-Fans zu gewinnen, wodurch PUMA als die vertrauenswürdigste und innovativste Marke der Community positioniert wird."

"Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Meilenstein auf unserem Weg, und die Fortschritte, die wir erzielt haben, sind einfach bemerkenswert. Letztes Jahr haben wir diese Zusammenarbeit gefestigt, als PUMA offizieller globaler Bekleidungs- und Schuhpartner für alle HYROX-Veranstaltungen wurde. Die Verlängerung dieser Partnerschaft bis 2030 bildet nun die Grundlage für das nächste Kapitel unserer Entwicklung", fügte Moritz Fürste, Mitbegründer von HYROX, hinzu. "Seit unserem ersten Rennen in Hamburg im Jahr 2017 begleitet uns PUMA vom ersten Tag an eine Seltenheit in der Welt der Sportpartnerschaften. Diese Beziehung hat nicht nur die Identität von HYROX geprägt, sondern war auch grundlegend für das Wachstum des Sports selbst. Die verlängerte Partnerschaft ermöglicht es uns, die Grenzen der Innovation weiter zu verschieben, Athlet*innen zu inspirieren und sicherzustellen, dass HYROX für Teilnehmende aller Leistungsstufen auf der ganzen Welt zugänglich bleibt. Die Go Wild-Philosophie von PUMA passt nahtlos zum HYROX-Spirit furchtlos, authentisch und unermüdlich motiviert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weiterhin Grenzen zu überschreiten und Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Mit einem bemerkenswerten Anstieg von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr erfreut sich HYROX weiterhin wachsender Beliebtheit. In der Saison 2024/25 fanden 74 Veranstaltungen mit mehr als 650.000 Teilnehmenden statt. Da die Sportart weiterhin an Dynamik gewinnt, wird die Saison 2025/26 voraussichtlich 1,3 Millionen Athlet*innen bei mehr als 100 Veranstaltungen alleine im Jahr 2026 anziehen und HYROX als globales Fitnessphänomen etablieren.

Anlässlich der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung wird PUMA über vier actionreiche Tage hinweg in den Hamburger Messehallen, der Heimatstadt von HYROX, präsent sein. Die Veranstaltung umfasst das erste Major der Saison, bei dem Elite-Rennen im Mittelpunkt stehen und Spitzensportler*innen auf höchstem Niveau gegeneinander antreten. Mehr als 15.000 Athlet*innen werden beim ultimativen Test ihrer Kraft und Ausdauer erwartet.

Bildmaterial: Download hier

Weitere Informationen finden Sie unter: www.puma.com

ÜBER PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

ÜBER HYROX

HYROX ist ein globales Ökosystem aus Veranstaltungen, Training und Coaching, das 100 Millionen Menschen inspirieren und beeinflussen soll. Basierend auf einem einzigartigen Wettkampfformat mit 8 x 1 km Läufen und 8 Trainingsstationen hat HYROX den Goldstandard im Fitnesswettkampf etabliert und strebt die olympische Anerkennung an. Durch die Verbindung der weltweiten Fitnessstudio-Communities über die transformative Kraft von Training und Wettkampf ist HYROX der kulturelle Herzschlag der Fitnessbranche.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251001445391/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

haebmau ag

Caroline Reuss

T. +49 89 381 08 142

caroline.reuss@haebmau.de

haebmau ag

Annalena Greipl

annalena.greipl@haebmau.de

T. +49 174 623 19 28

MEDIENKONTAKT PUMA

Mario Almeida

Director of Global PR Brand Activations

mario.almeida@Puma.com

MEDIENKONTAKT HYROX

Emma Nicholson

Account Director, Fittest PR

hyrox@fittestpr.com