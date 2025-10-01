Die BASF-Aktie hat in den vergangenen Tagen ordentlich Federn gelassen. Doch sollten sich jetzt Anleger bloß von dem Papier fernhalten? Eine aktuelle Analysteneinschätzung spricht dafür. JP Morgan rät zum Verkauf In den vergangenen Tagen sind die Papiere von BASF deutlich unter Druck geraten, haben ihre kürzliche Aufwärtsbewegung abgebrochen und sind unter die 200-Tage-Linie bei 44,80 € gefallen. Doch eine Besserung ist nicht zu erwarten, zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de