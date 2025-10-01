Im dicht besiedelten Bundesland NRW will die Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate die Agri-PV mit einer neuen Kurzbroschüre voranbringen. Sie hat außerdem den Spatenstich für eine 23 MW starke Anlage begleitet, unter der Heidelbeeren wachsen. Im nordrhein-westfälischen Wadersloh soll bald eine Agri-PV-Anlage mit einer Leistung von 23 Megawatt Peak ein 17 Hektar großes Agrarland überspannen. Dort betreibt Landwirt Philipp Hoberg die Aufzucht von Heidelbeeren. Künftig wird er auch Solarstrom ernten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver