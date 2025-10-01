EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag von CEO Stefan Fuchs (News mit Zusatzmaterial)



01.10.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag von CEO Stefan Fuchs Mannheim, 1. Oktober 2025 - Der Aufsichtsrat der FUCHS SE hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Stefan Fuchs (57) für weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2029 zu verlängern. Stefan Fuchs ist seit 29 Jahren im Unternehmen, seit 1999 Vorstandsmitglied und seit 2004 Vorstandsvorsitzender. Er ist für die Bereiche Konzernentwicklung, Human Resources, Corporate Marketing & Communications und Strategie zuständig. "Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Stefan Fuchs fortzusetzen", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Christoph Loos. "Wir sind überzeugt, dass er das Unternehmen weiterhin verlässlich und erfolgreich führen wird. Gemeinsam werden wir, wie bereits angekündigt, eine zukunftsfähige Konzernführung vorbereiten, um den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern." Vertragslaufzeiten des Vorstands

Die Verträge der beiden Regional- und Divisional-Vorstände Dr. Timo Reister (46) und Dr. Ralph Rheinboldt (58) laufen bis Dezember 2028. Reister ist seit 16 Jahren im Unternehmen, seit 2016 Vorstandsmitglied und seit 2024 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Rheinboldt ist seit 27 Jahren im Unternehmen und seit 2009 Vorstandsmitglied. Der Vertrag von CFO Esma Saglik (49) läuft bis 30. April 2028 und der von CTO Mathieu Boulandet (43) bis 31. Juli 2028. FUCHS SE

Public Relations

Einsteinstraße 11

68169 Mannheim

Telefon +49 621 3802-1104

E-Mail: tina.vogel@fuchs.com Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/ Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.800 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 42 Produktions-standorten und mit 71 operativen Gesellschaften. Zusatzmaterial zur Meldung:



Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b7ea59f5cc6d908faec91e2abbdb6cda

Bildunterschrift:





01.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

