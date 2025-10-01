EQS-News: FUCHS SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag von CEO Stefan Fuchs
Mannheim, 1. Oktober 2025 - Der Aufsichtsrat der FUCHS SE hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Stefan Fuchs (57) für weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2029 zu verlängern. Stefan Fuchs ist seit 29 Jahren im Unternehmen, seit 1999 Vorstandsmitglied und seit 2004 Vorstandsvorsitzender. Er ist für die Bereiche Konzernentwicklung, Human Resources, Corporate Marketing & Communications und Strategie zuständig.
"Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Stefan Fuchs fortzusetzen", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Christoph Loos. "Wir sind überzeugt, dass er das Unternehmen weiterhin verlässlich und erfolgreich führen wird. Gemeinsam werden wir, wie bereits angekündigt, eine zukunftsfähige Konzernführung vorbereiten, um den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern."
Vertragslaufzeiten des Vorstands
FUCHS SE
Über FUCHS
