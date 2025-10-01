EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Viromed Medical AG treibt Markteinführung neuer Produkte im ersten Halbjahr 2025 voran und baut strategische Partnerschaften aus



PRESSEMITTEILUNG Viromed Medical AG treibt Markteinführung neuer Produkte im ersten Halbjahr 2025 voran und baut strategische Partnerschaften aus Rellingen, 1. Oktober 2025 - Die Viromed Medical Gruppe ("Viromed"; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht, der erstmals einen konsolidierten Zwischenabschluss enthält. Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück, das von einer strategischen Übernahme, neuen Kooperationen und vielversprechenden Studienergebnissen geprägt war. Im Vordergrund der operativen Aktivitäten standen die Entwicklung weiterer Produkte auf Basis der innovativen Kaltplasmatechnologie, die Vorbereitung auf Zulassungen sowie die Durchführung präklinischer und klinischer Studien. Mit der Integration der pharmedix GmbH erweiterte Viromed sein Portfolio um Gesundheitsprodukte in den Bereichen Medizin, Ernährung und Kosmetik. Durch die Zusammenarbeit mit relyon plasma GmbH wurde die Serienfertigung der innovativen Kaltplasma-Produkte ViroCAP® und PulmoPlas® gesichert. Zudem erzielte Viromed bedeutende Fortschritte in der klinischen Entwicklung: Erste Ergebnisse zur Behandlung der beatmungsassoziierten Pneumonie (VAP) bei Intensivpatienten bestätigten das hohe Potenzial von PulmoPlas®. Ergänzt wurde dies durch exklusive Vertriebspartnerschaften in Asien, im Veterinärbereich und im europäischen Kosmetikmarkt, die neue Wachstumsmärkte erschließen. Jüngste präklinische Studiendaten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) unterstreichen das große medizinische Potenzial der Kaltplasmatherapie, die jährlich tausende Todesfälle verhindern könnte. Mit der erstmaligen Konsolidierung der Gesellschaften Viromed Medical AG, Viromed Medical GmbH und pharmedix GmbH wird die wirtschaftliche Situation nunmehr auf Gruppenebene dargestellt. Im ersten Halbjahr 2025 wurden konsoldierte Umsatzerlöse in Höhe von 2,4 Mio. Euro erzielt. Insgesamt ergab sich insbesondere aufgrund der Aufwendungen für die Vorbereitung der Markteinführung von ViroCAP® und PulmoPlas® ein Periodenfehlbetrag von 0,8 Mio. Euro. Das Eigenkapital der Gesellschaft lag zum 30. Juni 2025 bei 6,6 Mio. Euro, was einer Eigenkapitalquote von 39,9 % entspricht. Viromed plant für 2025 ein deutliches Wachstum und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. So soll der Umsatz der Viromed Medical Gruppe von 1,37 Mio. EUR im Jahr 2024 auf 8 bis 10 Mio. EUR steigen. Das Unternehmen erwartet zudem ein leicht positives Ergebnis, vor allem getragen durch das operative Geschäft der übernommenen pharmedix GmbH. Der Halbjahresabschluss 2025 ist auf der Website der Viromed Medical AG verfügbar. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de

Kontakt Viromed E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Pressekontakt E-Mail: viromed@kirchhoff.de



