01.12.2025 / 16:43 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Uwe Nachname(n): Perbandt

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Viromed Medical AG

b) LEI

894500XR05MYCVCCR171

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3MQR65

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,54 EUR 16.393,74 EUR 3,56 EUR 1.313,64 EUR 3,60 EUR 48.286,80 EUR 3,62 EUR 2.124,94 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,5852 EUR 68.119,1200 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





