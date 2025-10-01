Die Siemens Healthineers AG (SHL) hat ihr Geschäftsjahr 2025 gestern beendet. Rückblickend lieferte SHL ein solides 9M FY25 (+6,4 % yoy, berichtete EBIT-Marge 13,3 %) und erhöhte die Prognose auf 5,5-6,0 % Umsatzwachstum sowie ein bereinigtes EPS von 2,30-2,45 EUR. Das Pre-Close-Update deutet jedoch auf ein schwächeres Q4 hin, belastet durch die anhaltende USD-Abwertung, Hedging-Kosten und Zölle. Wir prognostizieren Q4-Umsätze von 6,54 Mrd. EUR (+3,3 % yoy) und ein EBIT von 1,07 Mrd. EUR (Marge 16,4 %). Die FY25-Umsätze sollten 23,55 Mrd. EUR (+5,3 % yoy) erreichen, bei einem berichteten EPS von 1,98 EUR. Für FY26 könnten Zölle und Währungsbelastungen das EPS um rund 30 Cent reduzieren. Mit entsprechend angepassten Modellannahmen senken wir unser Kursziel auf 56,00 EUR (64,00 EUR), bestätigen jedoch das Rating KAUFEN, da SHL strategisch gut für langfristiges Wachstum positioniert bleibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-healthineers-ag





© 2025 AlsterResearch