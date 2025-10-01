Zürich - Die Ergebnisse des aktuellen IPO-Barometers des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY Schweiz zeigen: Nach einer Phase der Stagnation erlebte das globale IPO-Sentiment im dritten Quartal 2025 einen deutlichen Aufschwung. Im dritten Quartal 2025 gingen weltweit 370 Unternehmen an die Börse - ein Plus von 19 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal (311). Das Emissionsvolumen stieg sogar um 89 Prozent auf 48,3 Mrd. US-Dollar. Dieser Trend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab