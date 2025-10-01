Wien - Ein Forschungsteam der Medizinischen Universität Wien hat einen potenziellen Biomarker für Long Covid entdeckt. Wie die Universität am Mittwoch mitteilte, konnte das Protein PTX-3 bei schwer an Covid-19 erkrankten Patienten auch Monate nach der akuten Infektion noch erhöhte Werte im Blut aufweisen.



Im Rahmen der Studie wurden die Blutwerte von 141 Covid-19-Genesenen zehn Wochen und zehn Monate nach der Infektion untersucht und mit 98 nicht infizierten Kontrollpersonen verglichen. Während andere Akutephaseproteine nach der Infektion schnell auf normale Werte zurückkehrten, blieb PTX-3 bei schwer erkrankten Patienten auch nach zehn Monaten noch deutlich erhöht.



Die Forscher gehen davon aus, dass die erhöhten PTX-3-Spiegel entweder andauernde Reparaturmechanismen im Körper oder verbliebene SARS-CoV-2-Reste anzeigen. Damit könnte das Protein als Biomarker für langfristige Gewebeschäden und mögliche Komplikationen nach Covid-19 dienen. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin 'Frontiers in Immunology' veröffentlicht.





