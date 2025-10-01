Hamburg (ots) -Europcar revolutioniert mit der neuen Full-Service-Lösung "FleetShare" die Firmenmobilität. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden ohne eigenen Dienstwagen flexible Mobilität bieten möchten. "FleetShare" kombiniert moderne Poolfahrzeuge mit intelligenter Telematik, einer intuitiven App und persönlichem Service - alles aus einer Hand.Voller Service, volle Kontrolle: So profitieren UnternehmenMit "FleetShare" wird das Management von Fahrzeugflotten einfacher und effizienter als zuvor. Die gesamte Abwicklung, von der Buchung bis zur Rückgabe, ist vollständig digitalisiert. Unternehmen profitieren von:- Geringerem Verwaltungsaufwand: Buchung, Schlüsselübergabe und Fahrzeugdaten werden automatisch per App verwaltet.- Optimierter Auslastung: Der Fahrzeugpool wird effizienter genutzt und die Auslastung transparent dargestellt.- Kostenkontrolle: Eine monatliche, transparente Kostenstruktur inklusive aller Services wie Schutz, Wartung und Inspektionen.- Rund-um-Service: Ein persönlicher Ansprechpartner bei Europcar stellt sicher, dass der Fuhrpark stets einsatzbereit ist.Flexible Mobilität für MitarbeitendeMitarbeitende haben jederzeit und rund um die Uhr Zugang zu den Fahrzeugen. Per Webapp oder Smartphone lassen sich freie Autos finden und reservieren. Das Öffnen des Fahrzeugs und die Rückgabe erfolgen bequem über das Smartphone, wodurch die aufwändige persönliche Schlüsselübergabe entfällt. Auch Daten wie z.B. Tank- oder Akkustand werden automatisch übertragen."Mit 'FleetShare' nehmen wir Unternehmen viel Aufwand rund um die Verwaltung ihrer Fahrzeugflotten ab", sagt Timm Burmeister, Commercial Director der Europcar Mobility Group Deutschland. "Durch diese voll digitale und flexible Lösung sparen wir unseren Kunden Zeit und Geld, die sie in ihr Kerngeschäft investieren können."Optional können Unternehmen Zusatzleistungen wie ein digitales Fahrtenbuch, Tankkarten und eine digitale Führerscheinprüfung hinzubuchen.Ein Video mit Eindrücken und allen Funktionen von "FleetShare" gibt es hier: Neue Corporate Carsharing Lösung bei Europcar - so funktioniert "FleetShare" (https://www.youtube.com/shorts/44JFWh8WUyo)Mehr Infos unter: www.europcar.de/de-de/p/business/fleet-share.Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/de-de/p/newsroomPressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/6129094