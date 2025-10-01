FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen für die VW-Konzernholding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an die jüngste Gewinnwarnung des Sportwagenbauers Porsche AG an. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell die in diesem Jahr zugeflossenen Dividenden./tih/ag

DE000PAH0038