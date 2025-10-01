Die Schweizer SmartVolt bietet ihre faltbare PV-Anlage SmartSolarBox nun auch mit Blitzschutz ab Werk an. Die neue Anlage eignet sich auch für 600-Watt-Module. Der Schweizer Hersteller Smartvolt AG hat seine faltbare PV-Anlage SmartSolarBox optimiert. Wie das Unternehmen mitteilte, sei die vormontierte PV-Lösung für Flachdächer, Konversions- und Kranstellflächen ab Werk blitzschutztragfähig. Weil sich das skalierbare Plug-and-Play-System schnell und einfach zurückbauen lasse, eigne es sich auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
