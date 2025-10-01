München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Kraft Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern, der unter anderem hinter der ikonischen Ketchup-Marke "Heinz Tomato Ketchup" stehe, habe herausfordernde Zeiten hinter sich. Kraft Heinz bereite die schwächelnde Nachfrage nach seinen Kernprodukten Schwierigkeiten. Nun stehe eine Aufspaltung des Unternehmens an. Anders als bei einer Abspaltung entstünden zwei komplett neue Unternehmen. Könnte diese Maßnahme ein Startschuss zu einer Trendumkehr sein? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
