München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind die Aktien von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) und Stellantis (ISIN NL00150001Q9/ WKN A2QL01) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die europäische Autoindustrie stehe an einem Wendepunkt. Zwar ziehe die Nachfrage nach Elektroautos wieder an, doch das Tempo der Transformation bleibe hinter den klimapolitischen Vorgaben zurück. Gleichzeitig wachse der Druck: China dominiere zentrale Teile der Batterieherstellung und Zölle würden das Exportgeschäft in die USA belasten. Die Maßnahmen von VW, Stellantis & Co. würden von milliardenschweren Investitionen in Batteriefabriken über den verstärkten Einsatz von Hybridantrieben reichen. Gelinge es der europäischen Automobilbranche, ein profitables Geschäftsmodell umzusetzen, bevor es zu spät sei? ...

