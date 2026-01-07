Schon am Aktienkurs lässt sich erkennen, dass es bei Stellantis alles andere als rund läuft. Vom Allzeithoch im April 2024 hat das Papier der Opel-Mutter rund zwei Drittel verloren. Neue Zahlen untermauern nun den Ernst der Lage: Der Output der italienischen Werke lag im Jahr 2025 auf dem Niveau der 1950er-Jahre.Der heftige Einbruch der Produktion in Italien liefert eine Erklärung für die anhaltende Skepsis der Anleger. Stellantis hat im vergangenen Jahr dort fast ein Viertel weniger Fahrzeuge gebaut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär