Die verstärkt auftretenden Drohnen-Sichtungen über europäischen Flughäfen treiben den Aktienkurs des österreichischen Tech-Unternehmens Frequentis kräftig in die Höhe. In den vergangenen Tagen legten die Anteilsscheine des Unternehmens, das auch im Bereich der militärischen Flugsicherung tätig ist, um etwa 25 Prozent zu. Kommt da noch mehr?Die österreichische Frequentis AG ist seit Jahren weltweit führend im Bereich der Flugsicherung. Eurocontrol etwa setzt bereits seit 1993 auf Frequentis-Technologie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär