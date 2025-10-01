FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.10.2025 - 11.00 am
- DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 275 (305) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1580 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 605 (600) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN PLACES CRODA ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - MS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW). PRICE TARGET 9000 (8800) PENCE - PANMURE LIBERUM RAISES GREGGS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1560 PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News