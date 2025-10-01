

ZEISS Vision Care investiert in Ocumeda, entwickelt gemeinsam mit der Fielmann-Gruppe die führende Plattform für Tele-Ophthalmologie



Hamburg, Deutschland / Aalen, Deutschland / Riedt, Schweiz - 1. Oktober 2025

ZEISS Vision Care gibt bekannt, eine 10-prozentige Beteiligung an Ocumeda von der Fielmann-Gruppe bei einer Unternehmensbewertung von insgesamt 100 Mio. € erworben zu haben

Ocumeda ist Europas führende tele-ophthalmologische Plattform, die etwa 300.000 aktive Patienten und 700 Augenoptiker mit Augenärzten und der medizinischen Fachwelt verbindet

Gemeinsam werden ZEISS Vision Care und die Fielmann-Gruppe die offene Plattform europaweit ausrollen

ZEISS Vision Care, einer der weltweit führenden Hersteller für Brillengläser und augenoptische Instrumente, hat heute den Erwerb von 10% der Anteile an der Ocumeda AG ("Ocumeda") von der Fielmann-Gruppe für 10 Mio. € bekanntgegeben. Die aktuelle Unternehmensbewertung von Ocumeda beläuft sich auf insgesamt 100 Mio. €. ZEISS Vision Care hat die Option, in weiteren Tranchen bis zu 25% der Anteile zu erwerben.

Sven Hermann, Mitglied des Vorstands der ZEISS Gruppe, Präsident und CEO ZEISS Consumer Markets: "Unsere Investition in Ocumeda verdeutlicht, wie wesentlich es für uns ist, das Sehvermögen und die visuelle Gesundheit der Menschen zu schützen und zu verbessern. In Ocumeda haben wir einen herausragenden Partner für diese Mission gefunden, der unsere hohen Ansprüche an Innovation und Qualität teilt. Als zukunftssicherer Plattformanbieter im ZEISS EyeCare Network spielt Ocumeda bereits heute eine entscheidende Rolle und eröffnet unseren Kunden die Möglichkeit, in einem Geschäftsfeld mit großem Potenzial und besonderer Bedeutung für Verbraucher erfolgreich zu sein."



Maximilian Foerst, Mitglied des Vorstands der ZEISS Gruppe und Präsident und CEO ZEISS Medizintechnik: "Bei der ZEISS Medizintechnik steht der medizinische Fortschritt durch innovative Technologien und Workflows im Zentrum unseres Tuns. Ein wesentlicher Bestandteil besteht dabei darin, die Augenoptik und die Augengesundheit für alle zugänglicher zu gestalten. Die Entscheidung von ZEISS Vision Care, in Ocumeda zu investieren, unterstreicht unser starkes Engagement für Innovation und Zugänglichkeit."



Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe: "Wir freuen uns sehr, ZEISS Vision Care als strategischen Investor bei Ocumeda zu begrüßen. Gemeinsam werden wir Europas führende tele-ophthalmologische Plattform weiter ausbauen, die allen Patienten, Augenoptikern und Augenärzten zur Verfügung steht. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein der Vision 2035 der Fielmann-Gruppe, mit der wir Augenvorsorge einfach und schnell verfügbar machen. Dies ist entscheidend für unser Selbstverständnis, allen Menschen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen."



Benedikt Wiechers, CEO und Gründer von Ocumeda: "Diese Investition ist ein weiterer wichtiger Schritt unserer Mission, Millionen von Menschen vor Sehverlust zu bewahren. Der hohe Qualitäts- und Innovationsanspruch von ZEISS Vision Care passt perfekt zu unseren eigenen Werten. Aufbauend auf dem starken Fundament, das wir mit Fielmann geschaffen haben, werden wir mit ZEISS Vision Care unser Netzwerk an Optikern, Optometristen und Augenärzten weiter deutlich ausbauen und so dem weltweit wachsenden Bedarf an niederschwelliger Augenvorsorge entsprechen."



Über die Fielmann-Gruppe

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 30 Mio. Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.200 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit mehr als 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.

ÜBER DIE OCUMEDA AG

Ocumeda ist die führende Tele-Ophthalmologie-Plattform in Europa. Ocumeda hat sich zur Mission gemacht, Sehverlust und Erblindung bei Millionen von Menschen zu verhindern. Das Unternehmen wurde von einem interdisziplinären Team um renommierte Augenärzte gegründet, die immer wieder mit Patienten konfrontiert waren, deren schwere Augenerkrankungen oft zu spät diagnostiziert wurden - mit der Folge, dass der Sehverlust nicht mehr vermeidbar war. Diese Beobachtung war der Anstoß für die Gründung von Ocumeda, mit dem Ziel, Augenvorsorge für alle zugänglich zu machen. Bis heute hat Ocumeda bereits etwa 300.000 Patienten untersucht und verfügt über ein Netzwerk aus mehr als 700 Optikfachgeschäften und Augenärzten.

ÜBER ZEISS

ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von rund 11 Milliarden Euro (30. September 2024). ZEISS entwickelt, produziert und vertreibt für seine Kunden hochinnovative Lösungen für die industrielle Messtechnik und Qualitätssicherung, Mikroskopielösungen für Lebenswissenschaften und Materialforschung sowie Medizintechniklösungen für Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde und der Mikrochirurgie. ZEISS steht auch für die weltweit führende Lithographieoptik, die zur Herstellung von Halbleiterbauelementen von der Chipindustrie verwendet wird. ZEISS Markenprodukte wie Brillengläser, Fotoobjektive und Ferngläser sind weltweit begehrt und Trendsetter. Mit mehr als 46.555 Mitarbeitenden ist ZEISS in rund 50 Ländern mit mehr als 60 Vertriebs- und Servicestandorten, rund 40 Forschungs- und Entwicklungsstandorten sowie 35 Produktionsstandorten weltweit aktiv (31. März 2025).

ZEISS Vision Care ist einer der weltweit führenden Hersteller für Brillengläser und augenoptische Instrumente. Der Bereich ist Teil der Sparte Consumer Markets und entwickelt und produziert Angebote für die gesamte Wertschöpfungskette der Augenoptik, die weltweit unter der Marke ZEISS vertrieben werden. Weitere Informationen unter www.zeiss.de

