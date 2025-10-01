Führungskräfte von ABB Electrification Service erhalten Anerkennung für die Förderung von Innovation im Bereich Energiespeicherlösungen und kundenzentrische Servicestrategien

Betonung von Führungsarbeit im Hinblick auf Servicemodelle der nächsten Generation im Einklang mit veränderlichen Kundenanforderungen bezüglich Energieresilienz und Digitalisierung

Würdigung des Engagements von ABB Electrification Service für die Modernisierung erfolgskritischer Infrastruktur diverser Branchen, Verlängerung der Nutzungsdauer von Vermögenswerten und Beschleunigung des Übergangs zu einem intelligenteren, saubereren und stärker kreislauforientierten Betrieb

Zwei Führungskräfte von ABB Electrification Service stehen auf der von Future of Field Service zusammengestellten prestigeträchtigen Liste der 50 herausragenden Führungskräfte für 2025. Dr. Matthew Wise, Global Head of Strategy Business Development, und Andressa Ferraz, Sustainability Advisory Service Manager for EMEA, wurden aufgrund ihrer herausragenden Beiträge zur Neudefinierung von Field-Service-Innovation und ihrer Rollen bei der Entwicklung kundenzentrischer Energielösungen ausgewählt.

ABB Electrification Service's Dr. Matthew Wise, Global Head of Strategy Business Development was recognized for his role in growing ABB's innovation ecosystem.

Diese Anerkennung unterstreicht die ausgezeichnete Arbeit des Teams, das Kunden behilflich ist, sich im Energiewandel durch neue Servicegeschäftsmodelle und strategische Kooperationen zu behaupten, die betriebliche Straffung, Kreislaufwirtschaft und langfristigen Kundenwert unterstützen.

"Diese Anerkennung spiegelt das Engagement von Matt Wise und Andressa Ferraz wider, mit dem sie neu definieren wollen, was Aussendienst erreichen kann, wenn wir mit unseren Kunden als vertrauenswürdigen Partnern zusammenarbeiten", erklärte Stuart Thompson, President von ABB Electrification Service. "Ihre Führungsarbeit bei der Entwicklung zugänglicher Energielösungen zeigt, wie Service-Innovation sowohl Leistung als auch Nachhaltigkeit steigern und gleichzeitig unbeugsam auf Kundenergebnisse fokussiert bleiben kann. Sie haben aufstrebende Technologien in zugängliche Geschäftslösungen verwandelt und damit sichergestellt, dass unsere Kunden in der Lage sind, die Komplexität der Integration erneuerbarer Energielösungen zu meistern."

Dr. Wise spielte eine tragende Rolle beim Aufbau strategischer Partnerschaften und Akquisitionen, um das Innovationsökosystem von ABB Electrification Service auszudehnen, insbesondere in wichtigen Bereichen wie Digitalisierung, Energiespeicherung und aufstrebende Technologien wie KI und Edge Computing. Er hat Partnerschaften mit Startups wie GridBeyond, Ndustrial und Pratexo aufgebaut und ABB in die Lage versetzt, ein intelligenteres Management elektrischer Vermögenswerte zu erstellen und die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu verbessern.

Ferraz leistete massgebliche Pionierarbeit bei dem neu eingeführten Angebot von ABB für Batterieenergiespeichersysteme as-a-Service (BESS-as-a-Service), das wichtigen Marktanforderungen in Verbindung mit Energiespeicherung gerecht wird. Dieser Service ermöglicht die strategische Bewältigung von Energiekosten, die Verbesserung der Netzresilienz und die Beschleunigung des Übergangs zu erneuerbaren Energiequellen, während gleichzeitig nur die Kosten für die jeweils benötigten Kapazitäten anfallen.

Mit den "Stand Out 50 Awards" würdigt Future of Field Service Führungskräfte, die Innovation, Authentizität und strategische Umsetzung in der Aussendienstbranche vorantreiben.

ABB ist ein weltweit führender Technologieanbieter in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung und ermöglicht eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft. Durch die Verbindung von Ingenieurskunst und Digitalisierungsexpertise unterstützt ABB Branchen dabei, mit hoher Leistung zu arbeiten und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werden, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Bei ABB nennen wir das "Engineered to Outrun". Das Unternehmen verfügt über mehr als 140 Jahre Erfahrung und beschäftigt mehr als 105.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und der Nasdaq Stockholm (ABB) notiert. www.abb.com

ABB Electrification ist ein weltweit führender Technologieanbieter, der effiziente und zuverlässige Stromnutzung von der Quelle bis zur Steckdose ermöglicht. Wir beschäftigen mehr als 50.000 Mitarbeitende in 100 Ländern und arbeiten mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um die grössten Herausforderungen der Welt hinsichtlich Stromverteilung und Energiemanagement zu bewältigen. Wir helfen Firmen, Branchen und Konsumenten beim effizienten und zuverlässigen Betrieb ihrer Anlagen und Haushalte. Im Zuge des beschleunigten Übergangs zu erneuerbarer Energie elektrifizieren wir die Welt auf sichere, intelligente und nachhaltige Weise. go.abb/electrification

