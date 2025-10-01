NextStar Energy, das Batterie-Joint Venture von Stellantis und LG Energy Solution, hat mit dem Erhalt der Nutzungsgenehmigung den Bau seiner Fabrik in Windsor in der kanadischen Provinz Ontario offiziell abgeschlossen. Der Betrieb soll noch in diesem Jahr hochgefahren werden. Zwar teilt NextStar Energy (NSE) mit, dass man mit dem offiziellen Abschluss der Bauarbeiten der Inbetriebnahme der Zellfertigung in diesem Jahr "einen Schritt näher" komme. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
