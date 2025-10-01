Unterföhring (ots) -Live mitraten. Live mitsingen. Live mitbuzzern. Dennis und Benni Wolter sind zurück auf ProSieben. Ab Dienstag, 4. November, quizzen Dennis und Benni Wolter in ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder um die goldene Ananas - immer dienstags, live um 22:35 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos. Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim Strafkaraoke ran - inklusive überraschender Duettpartner. Wer hat das beste Musikwissen? Wer erkennt die Hits am schnellsten? Und wer sichert sich die goldene Trophäe?Dennis und Benni Wolter: "Puffi macht das Warm-Up, Klaas das Vorprogramm und dann quizzen wir live um eine goldene Ananas. Das gibt's nur bei ProSieben!"Sie wollen dabei sein? Tickets gibt es hier: https://tvtickets.de/EDDSLIVEProduziert wird "Erkennst DU den Song? LIVE" von PrettyWellDone."Erkennst DU den Song? LIVE" - ab Dienstag, 04. November, um 22:35 Uhr live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6129332