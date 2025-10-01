KI-Agenten denken mit, treffen Entscheidungen und handeln eigenständig. Dank Fortschritten bei generativer KI und Cloud-Infrastruktur übernehmen sie immer mehr Aufgaben, die früher Menschen vorbehalten waren. Was KI-Agenten genau sind, erfahren Sie in dieser Übersicht des Head of Technology Alps bei AWS. Künstliche Intelligenz (KI) ist längst mehr als ein Buzzword. Mit dem Aufstieg sogenannter KI-Agenten beginnt eine neue Ära der Automatisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab