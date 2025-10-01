Installations-Dienstleister Zolar wird vom niederländischen Plattform-Spezialisten für erneuerbare Energien, Sollit, übernommen. Beide Plattformen werden sukzessive zusammengeführt. Die in den Niederlanden ansässige Sollit hat das deutschen PV-Unternehmen Zolar Installer Services übernommen. Bei Sollit handelt es sich um einen SaaS-Anbieter (software as a service) für Installateure im Bereich erneuerbare Energien. Ziel der Kooperation sei es laut Mitteilung der Partner, lokale Installationsbetriebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
