Nvidia erreicht Rekordhöhen, getrieben von bahnbrechenden KI-Projekten, die das Unternehmen zum Zentrum hinter dem globalen KI-Boom machen.Nvidia hat am Dienstag einen weiteren Meilenstein erreicht: Die Aktie des Chipriesen stieg um fast drei Prozent und katapultierte den Börsenwert erstmals über die Marke von 4,5 Billionen US-Dollar. Das Papier schloss bei 186,58 US-Dollar, ein Tagesplus von 2,6 Prozent, und verzeichnet damit seit Jahresbeginn bereits ein Plus von rund 39 Prozent. Die Rallye wird vor allem durch eine Serie milliardenschwerer Deals im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) befeuert, mit denen Nvidia seine Dominanz als zentraler Infrastrukturlieferant untermauert. OpenAI …
