"TrumpRx.gov" ist der neue Vertriebskanal der US-Administration für rezeptpflichtige Medikamente. US-Bürger können dort rabattierte Mittel bestellen, den Anfang macht PFIZER mit Preisnachlässen von bis zu 80 %. Den Deal haben gestern Trump und CEO Albert Bourla verkündet. Der Konzern hat sich außerdem verpflichtet, mehr als 70 Mrd. $ in heimische Produktion sowie Forschung & Entwicklung zu investieren. Trump handelt ähnliche Deals mit weiteren Pharmariesen aus. Als Pionier legte PFIZER gestern 6,8 % zu.