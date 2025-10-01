Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für PV-Anlagen auf Mehrparteienhäusern einen neuen Fördertopf mit rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Es soll die PV in Städten in Mietsgebäuden voranbringen. Nordrhein-Westfalen hat ein neues Förderprogramm aufgelegt, das den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf bislang ungenutzten Dächern von Mehrparteienhäusern unterstützt. Für das Programm "progres.nrw - Klimaschutztechnik" stehen rund 1,5 Millionen Euro bereit, teilte das Landeswirtschaftsministerium in Düsseldorf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
