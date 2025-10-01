Unterföhring (ots) -Härter geht's nicht. Das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr zählt zu den besten Spezialeinheiten der Welt. Die zweijährige Ausbildung zum Kommando-Soldaten ist knallhart. Teilweise nur 1-2 von 100 Anwärtern schaffen die Aufgaben und Prüfungen. Otto "Bulletproof" Karasch stellt sich der Herausforderung. "Otto beim KSK" begleitet den Ex-Soldaten, Abenteurer und Youtube-Star bei einer der härtesten Challenges in der militärischen Ausbildung - so hautnah und exklusiv wie bisher keine andere Produktion. Kabel Eins zeigt das Programm ab Donnerstag, 2. Oktober, um 23:15 Uhr.Auf Joyn ist die erste Folge des neuen Formats bereits jetzt kostenlos abrufbar, jede Episode immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Der ProSiebenSat.1-Superstreamer baut mit "Otto beim KSK" nach "Bulletproof - Die Challenge" und "Adventure Buddies" sein Programmangebot rund um den Adventure-Creator Otto Bulletproof weiter aus.Die Suche nach dem großen Geld - zwischen Restposten-Rausch und Kubikmetern an Ladenhütern. "Die Restposten-Kings" kaufen Waren aus Retouren, Überproduktionen oder Geschäftsauflösungen auf, um sie dann wieder zu verkaufen. Die neue Eigenproduktion mit sechs Kult-Händlern startet am Donnerstag, 2. Oktober, um 22:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn."Otto beim KSK" und "Die Restposten-Kings" ab Donnerstag, 2. Oktober, bei Kabel Eins und auf Joyn.Pressekontakt:Michael UlichSprecher Kabel Einsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.oneEva GradlCvD Communications Joynphone: +49 (0) 89 95 07 - 1127email: eva.gradl@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6129505