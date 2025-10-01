Wolfspeed hat das Insolvenzverfahren erfolgreich beendet und sich im Börsenhandel spektakulär zurückgemeldet. Doch hinter dem Kursfeuerwerk lauern strukturelle Herausforderungen und erhebliche Unsicherheiten.Börsencomeback nach Schuldenschnitt und Komplettumbau Am 29. September bestätigte das zuständige US-Gericht den Sanierungsplan von Wolfspeed. Damit hat das Unternehmen das Verfahren zur Gläubigerbefreiung erfolgreich abgeschlossen. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
