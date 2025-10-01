

EQS-Media / 01.10.2025 / 15:00 CET/CEST

Berlin, 01. Oktober 2025. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Limestone Capital in dieser Woche Aethos London Shoreditch - den ersten Standort der Marke Aethos in Großbritannien - in East London eröffnet hat. Der Launch markiert einen entscheidenden Schritt für die Plattform und unterstreicht Aethos' wachsende Präsenz sowie operative Exzellenz in Europas wichtigsten Märkten. Zu Beginn dieses Jahres hat Limestone Capital das ehemalige Nobu Hotel London Shoreditch erworben und damit die Grundlage für den Relaunch unter der Marke Aethos geschaffen. Geprägt von Verbundenheit, Kreativität und Gemeinschaft hat Aethos in Europa eine treue Anhängerschaft aufgebaut und bringt seinen unverwechselbaren Ansatz nun nach London. Das Hotel befindet sich im pulsierenden Stadtteil Shoreditch und wurde ursprünglich 2017 als Nobu Hotel Shoreditch eröffnet. Die aufgefrischten Innenräume wurden vom in Barcelona ansässigen, multidisziplinären Designstudio Astet gestaltet. Ausgerichtet auf neugierige Köpfe und Kulturliebhaber, die Städte persönlich erleben und zugleich bedeutsame Momente der Verbindung finden möchten, will Aethos das klassische Konzept des Members' Club neu interpretieren - "weniger Samtkordel, mehr offene Einladung". Aufbauend auf den bestehenden Standorten in Sardinien, Mallorca und Mailand wird Aethos London Shoreditch den kulturellen Austausch fördern, indem internationale Gäste und lokale Communities zusammengebracht werden. "Die beste Form von Hospitality bedient Menschen nicht nur - sie bringt sie zusammen", sagt Benjamin Habbel, Mitgründer von Limestone Capital und Aethos. "Wir schaffen einen Ort, der lebendig, lokal und zutiefst persönlich ist." Über Limestone Capital AG Limestone Capital ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen und Wertschöpfung in der Erlebniswirtschaft spezialisiert hat. Wir entwickeln und gründen Markenplattformen im globalen Reise- und Hospitality-Sektor, oft in Verbindung mit einer wertsteigernden Immobilienstrategie. Limestone berät Family Offices und institutionelle Investoren bei ihren Investitionsstrategien und hat über 1 Milliarde Euro in seine verschiedenen Plattformen im Hospitality-Sektor investiert. Zu den bestehenden Portfoliogesellschaften gehören Aethos Hotels, Emerald Stay, LOISIUM Wine & Spa Hotels, Voaara sowie verschiedene operative Immobilienanlagen an europäischen Standorten wie Madrid, Mailand, Lissabon, Ericeira, Mallorca, Korsika und Sardinien Weitere Informationen: https://www.limestone-capital.com/ Über 029 Group SE Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland. Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

029 Group SE

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/



