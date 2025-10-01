Im Projekt Energieareal Regensburg Ost entsteht eine Photovoltaik-Anlage mit 11 Megawatt, die Strom an einen Standort von Aumovio, Schaeffler und Siemens liefert. Mitarbeiter der Unternehmen und Bürger können sich über die Energiegenossenschaft BERR eG direkt beteiligen. Am Dienstag erfolgte nach zwei Jahren Planung der offizielle Start für ein ungewöhnliches Energieprojekt, bei dem eine Bürgerenergiegenossenschaft drei große Industriekonzerne mit Strom versorgt. Im Energieareal Regensburg Ost (ERO) soll ab Sommer 2016 Strom aus einer 11 Megawatt leistenden Photovoltaik-Freiflächenanlage der Genossenschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
