Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 3. Quartal 2025

3. Quartal 2025 -
Amerikanische und asiatische Aktien setzen im zurückliegenden Quartal ihre Aufwärtstrends, die seit Trumps Aussetzen der Zollandrohungen anfangs April 2025 begonnen hatten, sukzes-sive fort. Insbesondere in Amerika werden neue all-time-highs verzeichnet. Europäische Aktien befinden sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegungen und hatten just Mitte September noch-mals erheblichen Abgabedruck. Einerseits waren europäische Titel anfangs des Jahres gut ge-startet, so daß wir aktuell wieder eine Regionen-Rotation sehen, bei der europäische Aktien verkauft und amerikanische Aktien gekauft werden. Ferner belasten europäische Aktien zu-nehmen der stetig stärkere Euro sowie der nicht endende Krieg in der Ukraine.
