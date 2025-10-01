Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 01.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Globaler Gamechanger: CiTech expandiert in Europa - neue Chancen für Investoren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
01.10.2025 15:30 Uhr
215 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 3. Quartal 2025

3. Quartal 2025 -

Amerikanische und asiatische Aktien setzen im zurückliegenden Quartal ihre Aufwärtstrends, die seit Trumps Aussetzen der Zollandrohungen anfangs April 2025 begonnen hatten, sukzes-sive fort. Insbesondere in Amerika werden neue all-time-highs verzeichnet. Europäische Aktien befinden sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegungen und hatten just Mitte September noch-mals erheblichen Abgabedruck. Einerseits waren europäische Titel anfangs des Jahres gut ge-startet, so daß wir aktuell wieder eine Regionen-Rotation sehen, bei der europäische Aktien verkauft und amerikanische Aktien gekauft werden. Ferner belasten europäische Aktien zu-nehmen der stetig stärkere Euro sowie der nicht endende Krieg in der Ukraine.

Lesen Sie mehr im kompletten Marktbericht 3. Quartal 2025 von Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust)

© 2025 Asset Standard
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.