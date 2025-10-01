Die Deutsche Bank bringt einen European Long-Term Investment Fund, kurz ELTIF, für ihre Kunden auf den Markt. Der Fonds macht Anlagen in Private Equity, Private Credit, private Infrastruktur und private Immobilien und ist für Privatkunden der Bank zugänglich. Immer mehr Gesellschaften steigen ins ELTIF-Geschäft ein. Die European Long-Term Investment Funds geraten dank der ELTIF-2.0-Verordnung der EU mehr ins Rampenlicht. Sie dienen vornehmlich als Vehikel für Investments in Private Equity. Den vollständigen Artikel lesen ...
