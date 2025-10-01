Das Gesetz soll Verfahren vereinfachen, Abläufe digitalisieren und insgesamt mehr Tempo ermöglichen. Es betrifft Elektrolyseure, Importanlagen für Wasserstoff und dessen Derivate, Speicher und Leitungen. Der BDEW kritisiert geplante Kürzungen bei der Förderung. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den "Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und weiterer energierechtlicher Vorschriften" beschlossen. Mit dem deutlich handlicheren Kürzel "Wasserstoffbeschleunigungsgesetz" verbindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland