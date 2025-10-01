Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA81222L1058 Searchlight Resources Inc. 01.10.2025 CA81222L2049 Searchlight Resources Inc. 02.10.2025 Tausch 5:1
CA5495464060 Lucky Minerals Inc. 01.10.2025 CA5495465059 Lucky Minerals Inc. 02.10.2025 Tausch 10:1
