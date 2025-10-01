Auf dem Online-Marktplatz SecondSol kann man neben PV-Produkten nun auch Wärmepumpen sowie zugehörige Komponenten handeln. Auf der Plattform sind 60.000 Nutzer registriert. Der Online-Marktplatz für erneuerbare Energien, SecondSol, erweitert sein Angebot rund um Wärmepumpen. Wie das Unternehmen mitteilte, können auf der Plattform ab sofort neben Photovoltaik-Produkten auch Wärmepumpen, Wasserspeicher, Heizstäbe, Wärmepumpenpakete und Ersatzteile für Wärmepumpen gehandelt werden.Mit über 60.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver