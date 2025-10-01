Airbus investiert in neue Produktionslinien - aber nicht in Europa. In wenigen Tagen werden neue Produktionslinien in den USA und in China eröffnet, meldet die Agentur Reuters. Die Kapazitäten in Mobile, Alabama, und Tianjin, China, sollen verdoppelt werden. Für neue Investitionen in europäische Werke stellt Airbus Forderungen. Die Aktie markiert einen neuen Rekord.Airbus wird am 13. Oktober eine zweite Montagelinie in den USA einweihen, gefolgt von der Erweiterung einer ähnlichen Anlage in China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
