© Foto: Dall-E

In dieser Folge von Börse, Baby! analysieren Krischan und Ferdinand die Hintergründe des Deals zwischen Intel und Nvidia. Ist das der Wendepunkt für den Chiphersteller oder ist der Zug schon längst abgefahren?Der milliardenschwere Deal zwischen Intel und Nvidia markiert einen potenziellen Wendepunkt in der Halbleiterindustrie. Nvidia, dessen Chips den globalen KI-Boom antreiben, gibt damit ein bedeutendes Votum des Vertrauens für den traditionsreichen, aber in den letzten Jahren angeschlagenen US-Chiphersteller ab. Mit dieser Transaktion steigt Nvidia zu einem der größten Anteilseigner von Intel auf und wird voraussichtlich 4 Prozent oder mehr des Unternehmens halten. Dies verschafft Intel …