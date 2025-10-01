Amazon hat erst kürzlich die Zukunft seiner Sprachassistentin Alexavorgestellt. Doch der US-Konzern ruht sich nicht aus - im Gegenteil: Nun nimmt der Onlinegigant erneut den Lebensmittelmarkt ins Visier. In den USA will Amazon dazu die neue Eigenmarke "Amazon Grocery" einführen. DER AKTIONÄR beleuchtet die Pläne des US-Konzerns und verrät mögliche Auswirkungen. Bisher ist Amazon bereits mit den Eigenmarken Happy Belly und Amazon Fresh auf dem US-Lebensmittelmarkt aktiv. Unter der neuen Eigenmarke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
